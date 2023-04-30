Из-за шторма в Черном море РФ завела ракетоносители в пункты базирования – Юг

Из-за штормовой погоды в Черном море российская армия завела ракетоносители в пункты базирования.

Об этом сообщают в оперативном командовании Юг.

Несмотря на это, по состоянию на 11:30 корабельная группировка врага составляет 11 кораблей, среди которых один воздушно-десантный корпус (ВДК), который продолжает маневрировать в ракетоопасном для себя районе с тяготением к Новороссийску, скрываясь за юго-восточным побережьем Крыма.

– Все ракетоносители заведены в пункты базирования, погода на нашей стороне, но именно шторм будет вызывать принесение мин к морскому побережью. Следим, – говорится в сообщении.

Также военные отмечают, что враг коварный и жестокий. Готовность ракетоносителей позволяет им оказаться на боевом дежурстве через 2-3 часа, потому призывают не пренебрегать собственной безопасностью и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги

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