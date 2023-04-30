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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На оккупированных территориях наказывают людей, которые поддерживают связь с украинскими правозащитниками

На оккупированных территориях наказывают людей, которые поддерживают связь с украинскими правозащитниками
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях российские военные объявили “охоту” на людей, которые поддерживают связи с правозащитниками из неоккупированной части Украины.

Об этом сегодня, в эфире телеканала Freedom рассказала эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

– Мы уже, к сожалению, фиксируем, что некоторые люди, которые помогали нам, в том числе и фиксировать военные преступления, преступления против человечности, сейчас находятся в СИЗО Российской Федерации или исчезли в неизвестном направлении. Поэтому очень сложно поддерживать связи с этой территорией, – сказала она.

Рашевская отметила, что международные организации и мониторинговые миссии, которые обычно осуществляют мониторинг во время вооруженных конфликтов не имеют доступа к этим территориям.

– Очень часто стороны соглашаются, чтобы, например, или миссии ОБСЕ, или миссии Организации Объединенных Наций присутствовали на территории. К сожалению, Российская Федерация не соглашается, и это не ново, потому что в Крыму с 2014 года нет таких миссий. Поэтому, к сожалению, очень сложно получать данные, – отметила эксперт.

Напомним, только на Херсонщине за время оккупации зафиксировали более 12 тыс. военных преступлений против украинского населения. В частности, расстрелы мирных граждан, похищения, пытки, огонь по жилым домам и больницам.

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На оккупированных территориях наказывают людей, которые поддерживают связь с украинскими правозащитниками

Война в Украине, Військові злочини, Російська агресія
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