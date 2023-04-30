Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Объявлена воздушная тревога: в Запорожье слышны взрывы
30 апреля в Запорожье слышны взрывы.
О громких звуках сообщают и жители Запорожского района.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 11:23.
По данным мониторинговых каналов, зафиксирована активность тактической авиации над Азовским морем.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)