30 апреля в Запорожье слышны взрывы.

О громких звуках сообщают и жители Запорожского района.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 11:23.

По данным мониторинговых каналов, зафиксирована активность тактической авиации над Азовским морем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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