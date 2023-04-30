Под Бахмутом боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 50 метров — Музычук

Боевые столкновения между ВСУ и оккупантами иногда происходят на расстояниях менее 50 метров.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Он рассказал, что в течение недели линия фронта почти не двигалась, и основные бои идут на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам спикера, именно на Марьинском и Бахмутском направлении продолжаются уличные бои на минимальных дистанциях.

– Боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 50 метров, – сказал он.

По словам представителя Нацгвардии, из-за таких близких боев Вооруженные силы вынуждены действовать максимально быстро.

Напомним, командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский назвал пять длительных обороны Бахмута и причин объяснил, что для оккупантов Восток Украины является единственным участком фронта, где с начала полномасштабной войны они достигли хоть какого-то продвижения. К тому же после поражений на Севере и Юге Украины Кремлю нужны хоть минимальные “успехи”.

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