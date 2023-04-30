Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ продолжает изготавливать ракеты с иностранными деталями и обстреливать ими Украину — Игнат

Юрій Ігнат

Несмотря на санкции, Россия продолжает производить крылатые ракеты с иностранными деталями, которые используют для обстрелов Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, свидетельствуют, что это свежие ракеты, изготавливались они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства невысокие, потому что это высокотехнологичное оружие, и быстро оно не производится, — сказал он.

По словам спикера, даже несмотря на санкции, Россия продолжает использовать иностранные компоненты, которые завозят из третьих стран.

— Крылатые ракеты — это фактически самолет беспилотный, он стоит миллионы долларов, там десятки тысяч высокотехнологичных деталей, Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может получать через третьи страны, путем контрабанды она их, наверное, и получает. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. Это давление нужно и на государства, которые, возможно, способствуют России в получении этих деталей, — отметил Игнат.

Ранее издание The Hill сообщило, что члены Демократической партии США настаивают на передаче Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS и требуют, чтобы президент Джо Байден одобрил соответствующее решение.

Читайте также
Командиры РФ начали бросать солдат в камеры под землей: за что наказывают чаще всего
російські військові

Источник: телемарафон

Война в Украине, Ракета, Россия, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
судитимуть окупантів
Командиры РФ начали бросать солдат в камеры под землей: за что наказывают чаще всего
російські військові
Пригожин угрожает выйти из Бахмута, поскольку боится контратак ВСУ – ISW
РФ продолжает изготавливать ракеты с иностранными деталями и обстреливать ими Украину — Игнат
Еще почти на полтысячи меньше оккупантов: потери РФ на 30 апреля
Знищена техніка Росії
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
НМТ, тест, школа, універ
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
РФ продолжает изготавливать ракеты с иностранными деталями и обстреливать ими Украину — Игнат
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
РФ продолжает изготавливать ракеты с иностранными деталями и обстреливать ими Украину — Игнат
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь