РФ продолжает изготавливать ракеты с иностранными деталями и обстреливать ими Украину — Игнат

Несмотря на санкции, Россия продолжает производить крылатые ракеты с иностранными деталями, которые используют для обстрелов Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, свидетельствуют, что это свежие ракеты, изготавливались они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства невысокие, потому что это высокотехнологичное оружие, и быстро оно не производится, — сказал он.

По словам спикера, даже несмотря на санкции, Россия продолжает использовать иностранные компоненты, которые завозят из третьих стран.

— Крылатые ракеты — это фактически самолет беспилотный, он стоит миллионы долларов, там десятки тысяч высокотехнологичных деталей, Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может получать через третьи страны, путем контрабанды она их, наверное, и получает. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. Это давление нужно и на государства, которые, возможно, способствуют России в получении этих деталей, — отметил Игнат.

Ранее издание The Hill сообщило, что члены Демократической партии США настаивают на передаче Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS и требуют, чтобы президент Джо Байден одобрил соответствующее решение.

Источник: телемарафон

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