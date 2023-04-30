Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его родители находятся в Украине.

Об этом он сказал журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте Год. За кадром.

Зеленский отметил, что его родители беспокоятся о нем и ждут, пока украинские военные выгонят россиян из страны.

— Мои родители, они все знают. Они находятся здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли. А отец говорит: “Следим, молодцы, добивайте их”, – поделился президент.

Отец главы государства Александр Зеленский с первых дней войны говорит, что у РФ “шансов ноль”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский со слезами на глазах рассказал, что рад, что его дети учатся в украинских учебных заведениях, а жена остается здесь, в воюющей стране.

Источник: Мир наизнанку

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