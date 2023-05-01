Начальник ТЦК, обвиняемый в коррупции отстранен от служебных обязанностей — ОК Юг

В ОК Юг сообщили об отстранении одного из начальников ТЦК после обвинений в коррупции и незаконном обогащении.

Имя начальника ТЦК, о котором идет речь, в ОК Юг не назвали.

— Нулевой уровень толерантности к коррупции – принципиальная позиция современных вооруженных сил Украины. Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к ВСУ и дискредитируют важный процесс мобилизации, — говорится в сообщении.

В ОК Юг призвали не отождествлять действия отдельных персон со всей армией и заверили, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

— Со своей стороны, командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, должностное лицо отстранено в настоящее время от выполнения служебных обязанностей, — говорится в сообщении ОК Юг.

Источник : ОК ЮГ

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