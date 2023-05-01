Начальник ТЦК, обвиняемый в коррупции отстранен от служебных обязанностей — ОК Юг
В ОК Юг сообщили об отстранении одного из начальников ТЦК после обвинений в коррупции и незаконном обогащении.
Имя начальника ТЦК, о котором идет речь, в ОК Юг не назвали.
— Нулевой уровень толерантности к коррупции – принципиальная позиция современных вооруженных сил Украины. Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к ВСУ и дискредитируют важный процесс мобилизации, — говорится в сообщении.
В ОК Юг призвали не отождествлять действия отдельных персон со всей армией и заверили, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.
— Со своей стороны, командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, должностное лицо отстранено в настоящее время от выполнения служебных обязанностей, — говорится в сообщении ОК Юг.