Воздушные силы показали снаряженные американскими ракетами Су-25 с посланиями для оккупантов

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал в Telegram фото ракет с посланиями для военных РФ.

На ракетах видны надписи “За детишек Умани и уманчан” и “Русня, за ваши преступления гореть вам в аду”.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что особенность фото в том, что Су-25 вооружен американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе.

— Они имеют в несколько раз большую дальность, чем советские С-8, что существенно повышает возможности украинской штурмовой авиации, — говорится в сообщении.

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