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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне собрали новый запас: британский эксперт о будущих действиях агрессора

Россияне собрали новый запас: британский эксперт о будущих действиях агрессора
Фото: ГСЧС

Оккупанты в тщетных попытках запугать украинцев продолжают массированные ракетные удары, потому что не способны смириться с провалом.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

По его словам, россияне уже использовали 90% переданных Ираном дронов и существенно исчерпали свой запас ракет. А вот изготавливать новые снаряды Москве крайне сложно из-за санкций, повлекших дефицит электронных компонентов.

— Но за прошедшие шесть недель россияне собрали новый запас — возможно, какое-то количество изготовили, еще какое-то взяли со складов, может, что-то получили из Ирана. Этого им хватит для относительно небольшой ракетной атаки национального масштаба, но уже не такого (размаха, — Ред.), как в 2022 году, — говорит Ледвидж.

Он подчеркивает, что целью этих атак может быть терроризм, ведь враг пытается запугать украинцев, хотя это бесполезно. Ледвидж подчеркнул, что Украина выстояла в тяжелую зиму и как никогда настроена на победу. Поэтому главной цели Россия не достигла и не достигнет в будущем.

Кроме того, высокая эффективность украинской противовоздушной обороны делает запуск ракет для россиян экономически неэффективным. Военный эксперт предполагает, что командиры в РФ понимают, что они тратят сотни ракет напрасно, но не доносят это непосредственно диктатору Владимиру Путину из-за страха.

По словам эксперта, разумным решением командования было бы изменить цели, но высшее командование России не позволит себе такого шага. Он говорит, что в РФ вряд ли согласятся с тезисом, что их кампания полностью провалилась и единственное, что удалось сделать — это истощить запасы дорогих и военно значимых ракет. Поэтому ракетные обстрелы продолжатся.

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Источник: Новое время
Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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