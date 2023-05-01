В двух областях из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры – Минэнерго

Из-за обстрелов российских войск есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

— Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано. Однако есть существенные повреждения распределительных сетей, — говорится в сообщении.

Как следствие, обесточена часть потребителей Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области — обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи — в области.

В Минэнерго указывают, что полное устранение повреждений продлится несколько суток.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что энергетики выполняют работы по восстановлению поставок электроэнергии круглосуточно. В частности, за минувшие сутки запитано более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч — в Сумской области.

Источник : Минэнергетики

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