Бедрак Виктория, редактор ленты
Ночью в Хмельницкой области сработала ПВО — ОВА
Ночью жители отдельных общин Хмельницкой области могли слышать звуки взрывов, это работа сил ПВО.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Указано, что попаданий в объекты нет.
В ночь на понедельник, 1 мая, войска РФ нанесли новые удары по Украине. В частности, атаковали Киев, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.
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