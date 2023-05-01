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Ночью в Хмельницкой области сработала ПВО — ОВА

Ночью в Хмельницкой области сработала ПВО — ОВА
Фото: Минобороны

Ночью жители отдельных общин Хмельницкой области могли слышать звуки взрывов, это работа сил ПВО.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

Указано, что попаданий в объекты нет.

В ночь на понедельник, 1 мая, войска РФ нанесли новые удары по Украине. В частности, атаковали Киев, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

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Война в Украине, Взрыв, Хмельницкая область
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