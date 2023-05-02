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Валентина Чорна, редактор ленты

С лазерным наведением и дальностью 8 км: характеристики ракеты Zuni

ракета Zuni

ВСУ уже активно применяют американские ракеты Zuni в борьбе против российских захватчиков.

Украинские военные адаптировали их к советским самолетам Су-25, что значительно повысило возможности нашей штурмовой авиации.

Zuni — это неуправляемая авиационная ракета класса “воздух — земля”, на вооружение ВМС и ВВС США была принята в 1957 году.

Ракета предназначена для поражения малоразмерных наземных и надводных целей, может оснащаться различными видами боевых частей.

Кумулятивно-осколочная боевая часть пробивает броню толщиной около 500 мм. Максимальная дальность прицельного выстрела Zuni — 8 км.

Стабилизация ракеты в полете обеспечивается вращением. Для использования с ракетами предлагается пусковое устройство LAU-10, имеющее четыре трубчатые направляющие, в которые размещаются ракеты.

С 2011 года выпускается модернизированная высокоточная версия Zuni с лазерным наведением. Известно, что именно эту версию передали ВСУ.

Технические характеристики ракеты Zuni:

  • Калибр снаряда: 127 мм;
  • Длина снаряда: 2790 мм;
  • Масса снаряда: 46,3 — 61,6 кг (зависит от типа двигателя и боевой части);
  • Масса боевой части: 20,7 — 25,6 кг;
  • Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая;
  • Максимальная скорость: 725 м/с;
  • Дальность стрельбы: 8 км.
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Война в Украине, Ракета, Російська агресія
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