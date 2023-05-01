Украинские военные совершили налет на позиции российских оккупантов и “эвакуировали” две БМП противника.

Об этом рассказал боец Сил специальных операций ВС Украины.

— Знаковой операцией для нас был налет на позиции, где находилась и техника, и личный состав противника. Мы с группой на одном пикапе на скорости около 160 км/ч через дорогу, которая простреливается и контролируется, проскочили к лесополосе, которая ведет к вражеским позициям. Быстренько спешились, взяли все огневые средства, разделились на две подгруппы, — сказал он.

По словам военного, одна группа осуществляла налет на позиции захватчиков, а другая — прикрытие.

— С группой, которая осуществляла налет, мы зашли на позиции, вытеснили врага, который открыл по нам огонь из стрелкового оружия, и после этого он покинул свою технику. Это были две БМП, которые мы успешно эвакуировали. Сейчас эта техника работает в составе подразделений пехоты в пользу Вооруженных сил Украины, — добавил воин ССО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 432-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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