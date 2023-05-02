Российские оккупационные войска осуществляют регулярные авиационные бомбардировки территории Украины, ежедневно выпуская до 20 авиабомб.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины пока не могут противодействовать российским авиабомбам, в отличие от крылатых ракет.

Враг ежедневно применяет управляемые авиационные бомбы, как по линии государственной границы Украины, так и по линии боевого столкновения.

– Ежедневно около 20 управляемых авиабомб летят в прифронтовые зоны. Сделаны они русским методом, недавно и не всегда качественно. Бомбы летят около 70 км и попадают, к сожалению, по объектам гражданской инфраструктуры, детсадам, школам, жилым домам, — подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что нет эффективных методов борьбы с бомбами. Нужно уничтожать их носители – российские истребители Су-34, Су-35, которые наносят удары.

Игнат добавил, что под атакой этих самолетов находятся области Украины, расположенные на линии боевого столкновения: начиная с Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и вплоть до Одесской, поскольку “море – это тоже линия фронта”.

Как объяснил Игнат, для противодействия авиаударам РФ Украине нужна “длинная рука”, то есть дальнобойное оружие. В настоящее время наша страна уже получила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволяющих поражать вражеские цели на расстоянии 100-150 км. Такие комплексы могли бы отогнать российскую авиацию подальше от границ Украины, но их должно быть больше.

– К сожалению, таких комплексов у нас не так много, только два дивизиона. Ждем SAMP/T, ждем решения по самолету, который все хотят видеть в украинской армии: это F-16, который может все коренным образом изменить, противодействовать российской авиации на той или иной линии фронта, — объяснил Игнат.

Как известно, 1 мая российские войска нанесли авиаудар по Черниговской области. Они запустили две управляемые авиабомбы с российских самолетов Су-35 по населенному пункту Лизуновка. В результате атаки погиб ребенок.

Источник: Media Center Ukraine

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