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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Помог устроить террор в Херсоне: объявлено подозрение главному охраннику Януковича

СБУ оголосила підозру Заневському
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Вячеславу Заневскому – экс-руководителю охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

По данным СБУ, после того как войска РФ захватили Херсон и часть Николаевской области, он помогал в подавлении движения сопротивления и распространении оккупационного режима.

Следствие установило, что в июле 2022 года с Заневским связался его сын. Он входил в состав российских группировок на временно захваченных территориях Юга Украины.

Оккупант призвал отца помочь карательным органам РФ в выявлении украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов Вооруженных сил Украины. Заневский в ответ предоставил контакты двух своих знакомых: так называемых руководителей оккупационных “мвс” и “государственной службы безопасности” в Херсонской области.

Впоследствии эти лица передавали данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

Заневский также консультировал военные подразделения РФ по тактике ведения боев против украинской армии.

Бывший руководитель охраны Януковича получил подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество стране-агрессору).

Вячеслав Заневский сейчас скрывается на территории РФ. Продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.

В марте украинский суд наложил арест на все имущество руководителя охраны Виктора Януковича. Речь идет об активах на общую стоимость почти 50 млн грн.

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Помог устроить террор в Херсоне: объявлено подозрение главному охраннику Януковича

Источник: СБУ
Война в Украине, Віктор Янукович, Николаевская область, охорона, Російська агресія, СБУ, Херсон
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