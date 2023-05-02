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Иллюстрация к слову “людоед”. Подоляк отреагировал на интервью омбудсмена РФ американцам

Иллюстрация к слову “людоед”. Подоляк отреагировал на интервью омбудсмена РФ американцам

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дала интервью американскому изданию Vice News. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что лучшей иллюстрации к слову “людоед” невозможно придумать.

Об этом он написал в Twitter.

— Разыскиваемая МУС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о “необычном материнском сердце” и искренне удивляется обвинениям, — говорится в сообщении.

Он отметил, что это при том, что войска РФ пришли в украинские города, уничтожили дома, на глазах детей убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестко издеваются и заставляют слушать пропагандистские лекции, и дополняют это вторым паспортом.

— Более точной иллюстрации к слову “людоед” невозможно придумать, — подытожил он.

Во время интервью Львова-Белова утверждала, что РФ якобы спасает украинских детей от обстрелов.

На вопрос журналистки о том, что согласно Женевской конвенции эвакуация должна осуществляться в третьи страны, не задействованные в конфликте, российский омбудсмен ответила, что так называемые “ЛНР” и “ДНР” и являются “отдельными государствами, которые Россия признает”.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Источник: Михайло Подоляк, Vice News

Депортация, Михаил Подоляк, Россия
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