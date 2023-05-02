Бедрак Виктория, редактор ленты
Пылающие результаты. В ГУР показали работу флотилии дронов-камикадзе
Украинские разведчики обнародовали видео, как флотилия дронов-камикадзе уничтожает технику оккупантов.
Об этом пишет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Указано, что создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе было еще в январе анонсировано спецподразделением Крылья.
— Уже сегодня имеем возможность наблюдать за результатами работы наших пилотов, — говорится в сообщении.
Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас Россия не планирует наступательные операции на других участках фронта, более того — оккупационные войска полностью и везде перешли в позиционную оборону.
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