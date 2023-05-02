Пылающие результаты. В ГУР показали работу флотилии дронов-камикадзе

Украинские разведчики обнародовали видео, как флотилия дронов-камикадзе уничтожает технику оккупантов.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Указано, что создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе было еще в январе анонсировано спецподразделением Крылья.

— Уже сегодня имеем возможность наблюдать за результатами работы наших пилотов, — говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас Россия не планирует наступательные операции на других участках фронта, более того — оккупационные войска полностью и везде перешли в позиционную оборону.

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