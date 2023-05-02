Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году — глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Euroactiv.

Отмечено, что ранее президент Чехии Петр Павел пообещал продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже до конца этого года.

— Я могу себе это представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27, — сказал Липавский.

В то же время он добавил, что многие страны ЕС настроены скептически, и Чехия пытается развеять их сомнения.

Глава чешского МИД подчеркнул, что Украина должна будет выполнить все условия и “не сможет пользоваться никакими послаблениями”.

Ранее президент Италии Серджо Матарелла и премьер Джорджа Мелони заявили, что поддерживают скорейшее вступление Украины в Евросоюз, и пообещали поспособствовать этому.

Источник: Euroactiv

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