Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году — глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшее время.
Об этом сообщает Euroactiv.
Отмечено, что ранее президент Чехии Петр Павел пообещал продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже до конца этого года.
— Я могу себе это представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27, — сказал Липавский.
В то же время он добавил, что многие страны ЕС настроены скептически, и Чехия пытается развеять их сомнения.
Глава чешского МИД подчеркнул, что Украина должна будет выполнить все условия и “не сможет пользоваться никакими послаблениями”.
Ранее президент Италии Серджо Матарелла и премьер Джорджа Мелони заявили, что поддерживают скорейшее вступление Украины в Евросоюз, и пообещали поспособствовать этому.
Источник: Euroactiv