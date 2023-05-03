В Черниговской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие активность врага в воздухе, перед взрывами сообщали, что существует угроза применения Россией управляемых авиабомб. Об этом, в частности, пишет украинский военкор Андрей Цаплиенко.

В то же время, по другим данным, в воздухе зафиксирована активность вражеских БПЛА.

Пока официальных комментариев со стороны представителей власти или военных не поступало.

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