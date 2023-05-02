Татьяна Забожко, редактор ленты
Похолодание и даже заморозки на выходных – прогноз погоды до конца недели
Атмосферный фронт обусловит сегодня, 2 мая, и завтра, 3 мая, кратковременные дожди в западных областях Украины.
Температура воздуха на Западе кое-где снизится до +12-15°.
На остальной территории 3 мая сохранится сухая погода, а столбики термометров будут показывать +14-22°.
В Киеве сегодня – солнечно и тепло.
В среду будет еще теплее – до +20°, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.
5 мая пройдут дожди, а 6-7 мая снова похолодает.
В ночь на 7 мая на севере Украины, в Киевской области в частности, есть вероятность заморозков.
На днях народный синоптик Наталья Диденко пообещала уточнить свой прогноз.
Источник: Наталья Диденко
Фото: Укргидрометцентр
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