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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Похолодание и даже заморозки на выходных – прогноз погоды до конца недели

Заморозки, похолодання

Атмосферный фронт обусловит сегодня, 2 мая, и завтра, 3 мая, кратковременные дожди в западных областях Украины.

Температура воздуха на Западе кое-где снизится до +12-15°.

На остальной территории 3 мая сохранится сухая погода, а столбики термометров будут показывать +14-22°.

В Киеве сегодня – солнечно и тепло.

В среду будет еще теплее – до +20°, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.

5 мая пройдут дожди, а 6-7 мая снова похолодает.

В ночь на 7 мая на севере Украины, в Киевской области в частности, есть вероятность заморозков.

На днях народный синоптик Наталья Диденко пообещала уточнить свой прогноз.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Укргидрометцентр

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