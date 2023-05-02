В Чаплинке на Херсонщине оккупанты удерживают и пытают до 10 гражданских — Генштаб

Российские оккупанты обустроили пыточную в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области.

Сейчас там незаконно удерживают до 10 гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

— На временно занятых территориях Украины и дальше есть случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания. В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты держат людей в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Также есть случаи, когда захватчики запытали похищенных до смерти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Генштаб ВСУ

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