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Валентина Чорна, редактор ленты

В Чаплинке на Херсонщине оккупанты удерживают и пытают до 10 гражданских — Генштаб

В Чаплинке на Херсонщине оккупанты удерживают и пытают до 10 гражданских — Генштаб
Фото: Факты ICTV

Российские оккупанты обустроили пыточную в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области.

Сейчас там незаконно удерживают до 10 гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

— На временно занятых территориях Украины и дальше есть случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания. В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты держат людей в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Также есть случаи, когда захватчики запытали похищенных до смерти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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