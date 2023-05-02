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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Воздушных силах рассказали, какие цели остаются приоритетными для ракетных ударов РФ

літак Ту-160
Фото: Getty Images

Силам обороны Украины хватает работы на любом этапе этой войны. Противник постоянно меняет свою тактику.

Об этом в эфире национального марафона Єдині новини рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что осенью-зимой враг массированно обстреливал наши объекты топливно-энергетического сектора.

— Мы видели, сколько ракет летело фактически каждую неделю. Потом эти периоды начали увеличиваться. Понятно, что противник не достиг той цели, того эффекта. Они много нанесли нам вреда, но в конце концов не достигли своих целей. Украина не была в блэкауте, — заявил Юрий Игнат.

По словам спикера, сейчас Россия не имеет достаточного количества крылатых дальнобойных ракет для дальнейших обстрелов. Враг будет применять то, что есть в наличии.

Это касается ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и ракет Калибр.

— Эти ракеты могут лететь далеко, точно. Они (оккупанты — Ред.) могут применять их по наиболее приоритетным целям, — отметил Юрий Игнат.

Он отметил, что для россиян такими приоритетами остается и западное вооружение, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, ведь от него зависит вся жизнь в государстве.

На сегодня враг не имеет достаточного количества дальнобойных ракет, поэтому используют то, что имеет на передней линии фронта. Это реактивная артиллерия.

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Это, например, РСЗО Торнадо, которые могут лететь на 100 км; ракеты С-300 (дальность до 150 км); управляемые авиабомбы — их представитель командования Воздушных сил называет новым вызовом для ВСУ.

— Противник будет наращивать их производство, потому что видит, что может это делать безнаказанно, — заявил Юрий Игнат.

По его словам, сейчас страдает полоса 20-30 км от линии боестолкновений и государственной границы. Страдают Сумская, Черниговская, Харьковская — вплоть до Одесской области. Именно поэтому Украине надо усиливать дальнобойное ПВО, а также ожидать современных западных самолетов.

Юрий Игнат уверен, что современные западные самолеты — это эффективное средство обороны Украины. Ведь вряд ли кто-то решится приблизиться к нам, если будет знать, что мы имеем несколько “эфок” (F-16).

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Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России
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