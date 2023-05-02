Принят ряд необходимых решений. Сырский снова приехал на Бахмутское направление

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский снова приехал к украинским военным, которые выполняют задачи на Бахмутском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесения максимальных потерь противнику, — говорится в сообщении.

Кроме того, командующий пообщался с защитниками восточного фронта. Сырский отметил, что Бахмут держится именно благодаря самоотверженности и профессионализму наших воинов.

Ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ВСУ контратаковали в Бахмуте и заставили врага оставить некоторые позиции.

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