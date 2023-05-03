Илья Нежигай, редактор ленты
Атака дронов: в Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Судя по аудио, опубликованных в соцсетях, в области находятся вражеские дроны.
Пока информацию о взрывах не комментировали ни представители власти, ни военные.
Продолжается 434-й день полномасштабной войны в Украине. Подробнее за событиями этих суток войны читайте в онлайне на Фактах ICTV.
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