До 8,5 тыс. грн: за нарушение правил запуска беспилотников будут штрафовать

В Верховной Раде проголосовали за введение штрафов за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства при эксплуатации беспилотников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Указано, что принятие соответствующего законопроекта №8186 поддержали 232 народных избранника.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно – дополнить статью 111 новыми нормами по установлению административной ответственности за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины при эксплуатации беспилотного воздушного судна и совершение такого правонарушения повторно в течение года.

Нарушения смогут повлечь за собой наложение штрафа в размере от 60 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 грн до 6800 грн).

Повторное совершение нарушений в течение года будет предусматривать штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 8500 грн) с конфискацией беспилотника.

Источник: Ярослав Железняк

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