До 8,5 тыс. грн: за нарушение правил запуска беспилотников будут штрафовать
В Верховной Раде проголосовали за введение штрафов за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства при эксплуатации беспилотников.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Указано, что принятие соответствующего законопроекта №8186 поддержали 232 народных избранника.
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно – дополнить статью 111 новыми нормами по установлению административной ответственности за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины при эксплуатации беспилотного воздушного судна и совершение такого правонарушения повторно в течение года.
Нарушения смогут повлечь за собой наложение штрафа в размере от 60 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 грн до 6800 грн).
Повторное совершение нарушений в течение года будет предусматривать штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 8500 грн) с конфискацией беспилотника.
Источник: Ярослав Железняк