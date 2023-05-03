Украина может иметь во время контрнаступления различные варианты реализации наступательных действий, впрочем российско-украинская война вряд ли закончится в этом году победой Украины или России.

Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил в интервью Foreign Affairs.

По его словам, вряд ли в этом году Вооруженные силы Украины смогут получить достаточное преимущество на поле боя.

— Однако я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей — война касается политики исключительно военными средствами, — думаю, что это будет очень трудно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это произойдет в этом году. Но я считаю, что россияне понесли огромные потери. Они понесли много потерь. Их экономике нанесен значительный ущерб. Их сухопутные войска, по крайней мере, очень сильно пострадали, — сказал он.

Милли напомнил, что Украина получила от стран НАТО значительную поддержку, чтобы создать условия для контрнаступления.

— Я бы сказал, что украинцы сейчас имеют способность наступать, они могут проводить наступательные операции, и они также имеют способность обороняться, которая значительно улучшилась по сравнению с тем, что было всего год назад для обычных операций. Итак, я думаю, что их возможности значительно выросли. Итак, они могут как наступать, так и обороняться, — считает военачальник.

Марк Милли добавил, что не хочет спекулировать на теме того, смогут ли ВСУ провести наступательную операцию в ближайшие недели, поскольку это зависит от Генштаба Вооруженных сил Украины, а не от США.

— Они должны провести значительный объем планирования, координации и всего остального, если они будут проводить наступательную операцию. Но они готовы к наступлению или обороне, — сказал он.

Он также прокомментировал, каким может быть результат украинского контрнаступления.

— Представим себе, что наступление состоится. И теперь вы имеете дело с вероятностями и спекуляциями, что всегда опасно. Но я думаю, что будет справедливо сказать, что если будет наступление, то существует возможность различных результатов, — сказал он.

По его мнению, одним из результатов контрнаступления может быть “значительный успех и разрушение российской обороны по всей линии фронта”.

— И это уже случалось в предыдущих войнах — например, в Первой мировой войне. Поэтому такая возможность существует, — сказал военачальник.

В то же время существует и вероятность частичного успеха, ограниченного успеха и отсутствия успеха.

— Итак, все это — диапазоны результатов, если бы была наступательная операция. В противном случае, возможно, украинцы будут проводить оборонительную операцию, а россияне будут иметь большие трудности с проведением наступательной операции. Поэтому мы увидим, что нас ждет в будущем, — резюмировал Милли.

Руководитель Объединенного комитета штабов ВС США добавил, что российскому политическому руководству так или иначе придется принимать политическое решение, поскольку иначе он не сможет выиграть войну.

-И я думаю, что рациональные люди, которые являются частью российского процесса принятия решений, придут к выводу — я думаю, через несколько месяцев или год или два — они придут к выводу, что расходы превышают выгоды, и наступит время что-то делать, по крайней мере, с точки зрения переговоров. Возможно, это время наступит не сейчас — я не умею читать мысли. Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в определенный момент, если он рационально мыслит, он должен это сделать, — сказал Милли.

Генерал добавил, что российский президент может завершить войну прямо сегодня, хоть и столкнется с последствиями восприятия внутри своей страны.

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