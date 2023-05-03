В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщаются корреспонденты Общественного.

Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Руководитель Запорожской ОГА Юрий Малашко не комментировал информацию о взрывах, впрочем призвал жителей региона находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

— Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины, — добавил он.

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