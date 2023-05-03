Илья Нежигай, редактор ленты
Во время сирен в Запорожье прогремели взрывы во время сирен в Запорожье
В Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщаются корреспонденты Общественного.
Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Руководитель Запорожской ОГА Юрий Малашко не комментировал информацию о взрывах, впрочем призвал жителей региона находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
— Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины, — добавил он.
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