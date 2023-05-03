“Атака” дронов на Кремль, в которой Россия обвиняет Украину, может свидетельствовать о подготовке Кремлем масштабного теракта.

Об этом в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует “дроны над Кремлем”, — сказал он.

Подоляк отметил, что Украина ведет исключительно оборонительную войну, и подобные “удары” по объектам на территории России не решают ни одной военной задачи. Однако, в то же время, для Кремля такие шаги стали бы основанием для оправдания атак мирных украинцев.

— Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных БПЛА на энергетических объектах или территории Кремля может свидетельствовать о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге, — говорит советник руководителя ОП.

По его мнению, потеря силового контроля над страной со стороны президента РФ Владимира Путина и его приспешников очевидна, поэтому “что-то в России точно происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем”.

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