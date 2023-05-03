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Россияне завозят на оккупированные территории криминалитет, чтобы запугать украинцев — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Для провокаций и запугивания местного населения россияне завозят на временно оккупированные территории Украины управляемый криминалитет.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Отмечено, что таким образом оккупанты умышленно провоцируют увеличение количества случаев острых конфликтов в общественных местах, которые перерастают в жестокое избиение граждан, несогласных с российским оккупационным режимом.

Оккупационные следственные органы в рамках расследований конфликтных ситуаций принимают решения исключительно в пользу пророссийских провокаторов.

По данным Маляр, большинство массовых драк в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, “следователями” классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Заместитель министра добавила, что РФ часто использует криминалитет в политических целях. В частности, в 2014-2015 годах россияне завозили в Украину своих “воров в законе” для расшатывания и дестабилизации ситуации.

— В нестабильной внутренней обстановке россиянам проще реализовывать свои преступные намерения. Следовательно, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит, не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции “русского мира”, — подчеркивает она.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в четырех населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики проводят массовые обыски жилья людей.

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Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Украина
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