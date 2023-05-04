Что такое TOW: из чего состоит ракета и на что способна

Соединенные Штаты 3 мая объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи, включающего американские противотанковые управляемые ракеты TOW.

Эти ракеты украинские защитники смогут использовать для поражения тяжелой вражеской техники.

Что это за ракета и какие ее характеристики – читайте в материале на Фактах ICTV.

TOW: основные сведения

TOW — это аббревиатура от трех словосочетаний: Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, то есть “Запуск из трубы, оптическое управление, проводная наводка”. Для полуавтоматического наведения ракеты используется команда, управляемая оператором. Управление осуществляется через провод, но некоторые модифицированные варианты (TOW-2B Aero RF, TOW-2A RF, TOW BB RF) вместо проводов используют радиоканал.

Ракетный комплекс был разработан в период с 1963 по 1968 год, а взят армией США на вооружение только в 1970 году.

Выстрелы ракетами TOW производятся из американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW, являющихся одним из основных ПТРК на вооружении в армии Соединенных Штатов. Установка ПТРК может быть как переносная, так и наземного и воздушного базирования.

Для поражения танка такой ракетой не следует ни подсвечивать саму цель, ни измерять дальность.

Характеристики TOW

Максимальная дальность запуска ракеты – 3 750 и.

Скорость полета ракеты дозвуковая, 250-260 м/с.

Основная кумулятивная часть калибра 152 мм.

Масса боевой части – 6,12 кг.

Ракета обеспечивает пробивку стальной монолитной брони толщиной 850-900 мм по динамической защите.

Общий вес ПТРК – 93 кг.

Использование

Наведение ПТКР производится с помощью обычного электронно-оптического прицела. Центр прицела наводится на цель, производится пуск, после чего до попадания ракеты в цель оператор удерживает прицел на объекте, который должен быть уничтожен.

У ракет типа TOW-2A боевая часть является кумулятивно тандемной (у других ракет – просто кумулятивная), то есть на специальном штыре впереди ракеты выдвинут небольшой заряд, инициирующий подрыв динамической защиты цели (например, защита, установленная на российских танках).

Все варианты TOW используют полуавтоматическую наводку с обратной связью по трассеру. В прицельном устройстве имеется так называемый координатор. Его задача – определять отклонение трассера (лампы ксенона, установленной в корме ракеты).

Указанный ПТРК находится на вооружении не только американской армии, но в странах Европы, Израиля, некоторых государствах Латинской Америки и многих уголках мира.

Фото: National Interest, Getty Images

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.