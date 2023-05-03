Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Взрыв в оккупированном поселке Моспино: горит склад с боеприпасами
В поселке Моспино Донецкой области, оккупированном с 2014 года, раздался взрыв и вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По неофициальной информации, загорелся склад с боеприпасами.
Отметим, что поселок находится под Донецком.
Жители публикуют видео масштабного пожара, где видно, как к небу поднимается черный дым.
Напомним, что 28 апреля в оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Под обстрелом оказалась остановка общественного транспорта и пассажирский автобус.
Полномасштабная война в Украине длится уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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