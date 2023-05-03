В Кропивницком прогремели взрывы.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие вражескую активность в воздухе, сообщают, что в сторону города вылетели российские беспилотники.

Пока руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович не комментировал информацию о взрывах.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко отмечает, что в Кропивницком, вероятно, сработало ПВО.

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