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Анастасия Кожушко, редактор ленты

55% военнопленных РФ не удовлетворены обеспечением боекомплектом – исследование

російські окупанти
Фото: Getty Images

Исследования Координационного штаба в рамках проекта Хочу жить показали, что 55% российских военнопленных не удовлетворены обеспечением боекомплектом в своей армии

Об этом на пресс-конференции в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, и представил результаты первого социологического исследования российских военнопленных.

Согласно полученным результатам, 26% военнопленных сказали, что им абсолютно не нравится обеспечение боекомплектом в армии России. 29,2% опрошенных ответили, что им не нравится обеспечение оружием.

– Лишь 7,1% опрошенных сказали, что им очень нравится обеспечение, еще 10,4% ответили, что они довольны полученным боекомплектом. 27,3% опрошенных выразили нейтральное отношение к обеспечению боекомплектом, – говорится в исследовании.

Также Юсов отметил, что исследование было проведено в апреле 2023 года, методом анкетирования, на добровольной основе анкеты согласились заполнить 400 военнопленных.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что оккупанты, которые попали в плен украинских Вооруженных сил, в плену впервые в жизни видят санузлы с теплой водой, которые были бы в здании. Пока ни один россиянин не жаловался на условия плена Офису украинского омбудсмена.

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55% военнопленных РФ не удовлетворены обеспечением боекомплектом – исследование

Андрій Юсов, Армия России, Исследования, Російська агресія
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