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Бедрак Виктория, редактор ленты

Болгария отменит запрет на украинский агроимпорт: озвучены сроки

зерно
Фото: Pexels

Запрет Болгарии на ввоз определенных товаров из Украины будет отменен после того, как меры ЕС по стабилизации рынка, согласованные в конце апреля, вступят в силу.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Болгарии, пишет Euroactiv.

Из-за того, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили импорт украинской продукции, чтобы защитить местных производителей, Европейская комиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 25 апреля.

Правительство добавило, что Болгария отменит свой запрет с даты, когда меры ЕС вступят в силу.

Меры включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере €100 млн и активацию чрезвычайных защитных мер в соответствии с действующим Регламентом об автономных торговых мерах для четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы), импорт которых из Украины временно запрещен.

Комиссия также будет осуществлять регулярный мониторинг других товаров и, в случае возникновения возмущений на рынке, вводить защитные механизмы. Она также будет принимать меры для улучшения логистики и транзита товаров из Украины.

Ранее Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения продлятся со 2 мая до 5 июня.

Меры якобы необходимы из-за переполнения складов мощностей и логистических цепочек, с которыми столкнулись пять стран, и могут быть продлены.

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Болгария отменит запрет на украинский агроимпорт: озвучены сроки

Источник: Euroactiv

Импорт, Болгария, Зерно
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