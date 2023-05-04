Четвертая атака за неделю. В Киевской ОВА рассказали о последствиях удара

В Киевской области в результате ночной атаки повреждены нежилые сооружения, жертв нет.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он отметил, что за последнюю неделю это уже четвертая атака на украинские города. Воздушная тревога на территории Киевской области продолжалась 4 часа.

— По оперативной информации, в результате атаки на территории одной из общин повреждены нежилые сооружения. К счастью, жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Кравченко также добавил, что этой ночью в области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО.

Он призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места.

Ночью 4 мая украинские защитники уничтожили 18 из 24 ударных дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.

В результате сбития вражеских воздушных объектов в Киеве на улицах в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы упало около десяти обломков.

Источник: Киевская ОВА

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