Готов ли Си Цзиньпин стать посредником в завершении войны и на пользу ли это Украине

На первый взгляд, за последнюю неделю в отношениях между Украиной и Китаем чуть ли не лед тронулся – наконец-то состоялся долгожданный телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день на Генассамблее ООН Китай голосует за резолюцию, в тексте которой Россия четко названа агрессором.

На самом ли деле официальный Пекин, больше года полномасштабной войны наблюдавший со стороны за происходящим, начинает отходить от пророссийской позиции, действительно ли Си Цзиньпин готов стать посредником в завершении войны, и в пользу ли это Украине — на эти темы Факты ICTV пообщались с китаеведами и дипломатами.

Что изменил разговор президентов Китая и Украины

Надеяться, что телефонный разговор лидеров в корне что-то изменил, не нужно. По мнению дипломата и министра иностранных дел (2007-2009 гг.) Владимира Огрызко, в общении глав государств речь шла не о первоочередных вещах, которые нужно решить. Стороны выразили то, что они хотели сказать, выслушали друг друга. Соответственно, к конкретным решениям разговор Си Цзиньпина и Зеленского не привел, и в ближайшее время вряд ли приведет.

Публично Китай не изменил своей риторики, она остается пророссийской. И это видно по выступлениям представителей КНР на международных площадках. Как, к примеру, последний скандал с послом Китая во Франции, который в интервью журналистам поставил под сомнение суверенитет стран, вышедших из Советского Союза, и сказал, что “это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза”.

На выступлениях и в официальных сообщениях Китай продолжает называть нападение России на наше государство украинским кризисом, не признает, что Россия — агрессор, террорист и убивает украинцев. Хотя в то же время декларирует: КНР уважает территориальную целостность Украины.

Здесь следует понять: Китай – империя, тоталитарное государство, они живут по своей идеологии. Любые международные конфликты трактуют как противостояние великих держав, маленькие страны становятся заложниками этого, сами ничего не могут решать и должны прислушиваться к более сильным странам. С этой стороны Китай и рассматривает войну в Украине, говорит приглашенный научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта. Главным врагом они видят США.

— Он всегда повторял, что главным виновником являются США, что Украина оказалась жертвой противостояния США и РФ, что это расширение НАТО привело к ответу России, — говорит Пойта.

Китай заботится о своем международном имидже и экономике

После года молчания Китай был вынужден делать какие-то шаги, заявления относительно войны в Украине. Потому что сейчас для КНР поддержка России стала определенным бременем. Китай десятилетиями пытался усилить свое влияние в Европе, Африке, в тех же Соединенных Штатах, развивал торговлю и экономические связи. В прошлом году товарооборот между США и Китаем достиг рекордного уровня, несмотря на то, что их дипломатические отношения ухудшаются.

По официальным данным, в 2022 году импорт и экспорт между двумя странами составили $690,6 млрд. И это вырос прежде всего импорт из Китая в Америку мелких товаров: игрушек и мобильных телефонов. С Евросоюзом объем торговли Китая в 2022 году составил более €2,5 млрд. В Африке КНР вообще в последние годы проводит экономическую экспансию.

Но полномасштабное нападение России на Украину изменило повестку дня, весь мир объединился против РФ. Параллельно достается Си Цзиньпину – на всех международных площадках лидера КНР критикуют за лояльность к стране-террористу и вероятную поставку деталей для российского оружия. Для Си Цзиньпина это становится невыгодным с экономической точки зрения. Поэтому прогнозированно, после переизбрания на третий срок он активнее взялся налаживать международные связи, говорит председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод.

– Китай строит свой имидж глобальный, им очень важно войти в историю как миролюбивая страна, тем более что недавно была успешная медиация между Саудовской Аравией и Ираном. И даже видела в китайской прессе, что они хотят сделать примирение между Палестиной и Израилем, то есть они хотят стать таким миротворцем во всех горячих точках, – говорит Голод.

Но торговлю с Россией Китай тоже нарастил за последний год. Китайский экспорт в Россию только в марте 2023 года вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом. А за 2022 год объем торговли между странами оценивается в $190 млрд. И нет никаких сигналов, что Китай хочет ослабить Россию экономически, они рассматривают РФ как своего надежного партнера.

– Это происходило и будет происходить, это так называемый экономический брак. И даже больше с китайской стороны. А если взять российские энергоносители – Турция, Индия и Китай занимают две трети экспорта российской сырой нефти. Здесь фактически я не вижу причины, почему Китай должен отказывать России, если это им выгодно. Все ниши, из которых в России вышли западные компании, заняли китайские. Но это маленькие компании. Глобальные китайские корпорации боятся заходить в Россию, потому что боятся санкций, – анализирует Вита Голод.

Китай и мирные переговоры

Следовательно, в проигрыше России Китай никак не заинтересован. Если РФ развалится, тоталитарный Китай окажется один против всего демократического мира, говорит дипломат Владимир Огрызко. Потому Китаю проще иметь под боком даже такого партнера.

– Представим себе, что Россия исчезает с политической карты мира, Китай остается один на один с цивилизованным миром. Потому что, я думаю, нельзя серьезно рассматривать Северную Корею, или Иран, или Кубу. Это не те страны, которые могут оказывать влияние на мировое развитие. И тогда у Китая будет судьба бросить вызов Западу, но для него это будет катастрофа еще больше, чем для России, потому что у них экономика связана с торговлей с Северной Америкой и Европой, – убежден Владимир Огрызко.

Поэтому, чтобы не потерять мировые позиции, Си Цзиньпин будет держать по крайней мере образ миролюбивой страны. Он уже неоднократно призывал к мирным переговорам между Россией и Украиной. Китай понимает, сейчас они маловероятны, потому что Украина готовится к контрнаступлению. Но рано или поздно переговоры состоятся, и Си Цзиньпин хочет участвовать в них. Потому что будет решаться ситуация безопасности в целом в Европе.

— Я вижу такие тревожные признаки, если Китай будет интегрирован в этот переговорный процесс. Во-первых, он, не инвестировав ничего для украинской победы, будет решать Украине, каким образом ей строить внешнюю и внутреннюю политику. Это, я считаю, неправильно. Во-вторых, он будет определять будущую архитектурную безопасность Европы, он будет говорить, что Украина не должна быть членом НАТО. А почему он будет так говорить? Согласно стратегическим документам Китая, если страна хочет присоединиться к некоему военно-политическому блоку, она должна спросить соседей. Поэтому наличие Китая за столом переговоров создает риски, — прогнозирует Юрий Пойта.

Кроме того, он говорит, если одна из неформальных целей Китая — раздел Евросоюза и ослабление трансатлантических отношений ЕС с Соединенными Штатами, вопрос вступления Украины в НАТО станет краеугольным и может рассорить европейские страны. Некоторые ведь неоднократно заявляли, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Так что пойдет ли на пользу Украине участие Китая в переговорах, эксперты-международники не уверены. Вероятно, прозвучат ультиматумы, которые невыгодны Украине. По решению Си Цзиньпина, в скором времени к нам должен приехать специальный представитель Китая – Ли Хуэй. Фигура неоднозначная: он бывший посол Китая в России, большинство карьеры работал в СССР и постсоветских странах. Его визит вряд ли повлияет на общую позицию Китая, говорят специалисты.

Очевидно, Пекин хочет понять, готова ли Украина к мирным переговорам с Россией, нащупать наши слабые стороны. Но все-таки, у Украины есть шанс четко донести спецпредставителю, что мы хотим и какие красные линии ни в коем случае не пересечем. Главный вызов для дипломатии, говорит председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод, — не превратить Китай во врага для Украины. Сейчас все решают Вооруженные силы Украины на поле боя. И от успехов нашего контрнаступления зависят будущие дипломатические сценарии.

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