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Татьяна Забожко, редактор ленты

До +22°, возможно, покапает дождь: прогноз погоды на 5 мая

Весна, сонце, весняна погода, бузок

В пятницу, 5 мая, теплее всего будет на Закарпатье, Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины.

Столбики термометров в течение дня будут показывать +17-22°.

В остальных западных областях, на Севере и в Винницкой области воздух завтра будет свежее – +12-16°.

Дожди, преимущественно незначительные, вероятно, пройдут на Западе, Севере и кое-где в Центре.

Вечером, прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко, немного захватит Харьковскую область.

На остальной территории предполагается сухая солнечная погода.

– В Киеве 5 мая облачность увеличится, возможно немного покапает дождь, но ничего существенного. Температура воздуха будет составлять +14-16°, – отмечает Наталья Диденко.

В субботу, 6 мая, и в воскресенье, 7 мая, ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, однако будет прохладнее.

Источник: Наталия Диденко

Фото: Наталья Диденко

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