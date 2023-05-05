Оккупационные власти проводят перепись населения о наличии российского паспорта – Лубинец

Россияне во временно оккупированных населенных пунктах Украины проводят перепись граждан о наличии или отсутствии российского паспорта.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Последние две недели мы фиксируем факты, что Российская Федерация создала группы, которые совершают квартирный и домовой обход в сельской местности, где переписывают абсолютно всех — кто имеет российский паспорт и кто не имеет паспорта, — сказал он.

По его словам, в течение последних двух недель украинский Офис уполномоченного по правам человека фиксирует факты, когда на временно оккупированных территориях к гражданам Украины без российских паспортов было применено физическое насилие в виде избиения и вывоза в неизвестном направлении, а также угрозы национализировать движимое и недвижимое имущество.

Дмитрий Лубинец говорит, что украинцы, которые получат российские паспорта на временно оккупированных территориях и не будут работать в местной власти, после деоккупации не будут наказаны.

— Безусловно, будет анализ, но точно не будет уголовного наказания за сам факт получения российского паспорта, — сказал он.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев на оккупированных землях Украины отказываться от российских паспортов и отвергать сотрудничество с оккупантами, а также, по возможности, выезжать с ВОТ и ждать освобождения украинскими Вооруженными силами.

Параллельно с этим омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что украинцы под оккупацией должны взять паспорт РФ или любым способом выезжать с ВОТ, чтобы сохранить собственную жизнь.

В этих заявлениях заметили противоречие, впрочем, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему разногласий по теме паспортов РФ на оккупированных землях в украинской власти нет.

Источник: Media Center Ukraine — Ukrinform

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