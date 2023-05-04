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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты увеличили количество кораблей с Калибрами в Черном море

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море, выведя дополнительные корабли с Калибрами.

Об этом сообщают в оперативном командовании Юг.

Там отмечают, что сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей. Среди них – четыре надводных ракетоносителя.

– То есть увеличено присутствие ракетоносителей. Соответственно, вероятный общий залп Калибров может достигать 32 ракет, – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям, поэтому призывают население не пренебрегать воздушными тревогами.

Напомним, ночью 4 мая российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами (предположительно, баллистического типа). В КГВА сообщили, что все дроны и ракеты были уничтожены.

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Кораблі, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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