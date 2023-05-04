Оккупанты увеличили количество кораблей с Калибрами в Черном море
Оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море, выведя дополнительные корабли с Калибрами.
Об этом сообщают в оперативном командовании Юг.
Там отмечают, что сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей. Среди них – четыре надводных ракетоносителя.
– То есть увеличено присутствие ракетоносителей. Соответственно, вероятный общий залп Калибров может достигать 32 ракет, – говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям, поэтому призывают население не пренебрегать воздушными тревогами.
Напомним, ночью 4 мая российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами (предположительно, баллистического типа). В КГВА сообщили, что все дроны и ракеты были уничтожены.