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Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией

Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Фото: СБУ

В результате многоэтапной спецоперации в Николаевской области задержан еще один вражеский информатор.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова.

Там он получил паспорт гражданина РФ и добровольно стал на воинский учет страны-агрессора.

Позже на него вышел представитель российской спецслужбы с предложением о негласном сотрудничестве. По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

На территории южного региона он должен был собирать разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ряды ВСУ.

Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией
Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией

— Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, злоумышленник шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны нашего государства. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им вражеского разведывательного задания.

По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, которая проживает в Крыму и находится в поле зрения российской спецслужбы. Для коммуникации использовали анонимный мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Перед вторжением приехал из Крыма и мобилизовался в ВСУ. Задержан злоумышленник, который шпионил за боевой авиацией

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ
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