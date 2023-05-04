Под Киевом прогремели взрывы: в ОВА объяснили, что происходит

Взрывы на окраинах Киева связаны с работой саперов, которые ликвидируют взрывчатку в Бучанском районе.

О взрывах 4 мая сообщили, в частности, местные жители столицы.

Впрочем, в сообщении Киевской городской военной администрации объяснили, что взрывы связаны с плановыми работами.

— В окрестностях Киева может быть шумно. Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города могут раздаваться звуки взрывов, — предупредили в администрации.

Власти города призвали жителей сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги — находиться в укрытиях.

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