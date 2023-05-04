Илья Нежигай, редактор ленты
Под Киевом прогремели взрывы: в ОВА объяснили, что происходит
Взрывы на окраинах Киева связаны с работой саперов, которые ликвидируют взрывчатку в Бучанском районе.
О взрывах 4 мая сообщили, в частности, местные жители столицы.
Впрочем, в сообщении Киевской городской военной администрации объяснили, что взрывы связаны с плановыми работами.
— В окрестностях Киева может быть шумно. Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города могут раздаваться звуки взрывов, — предупредили в администрации.
Власти города призвали жителей сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги — находиться в укрытиях.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)