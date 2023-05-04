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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ может переступить “красную черту”: в ОК Юг предупредили об угрозе авиаударов

російські кораблі у Чорному морі
Фото: Depositphotos

Угроза ракетного удара и в дальнейшем остается высокой. Сейчас в Черном море остаются два российских надводных ракетоносителя, общий залп которых составляет до 16 ракет.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, от отчаяния Россия может начать применять стратегический запас, поскольку враг в отчаянии и может “переступить красную черту”.

— 16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать, — пояснила она.

Недавно Гуменюк сообщала, что после взрывов в Казачьей бухте в Севастополе россияне начали маневрировать в Черном море, почти не заходя в те бухты, которые когда-то называли “родной гаванью”.

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Война в Украине, Кораблі, Черное море, Чорноморський флот РФ
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