РФ может переступить “красную черту”: в ОК Юг предупредили об угрозе авиаударов
Угроза ракетного удара и в дальнейшем остается высокой. Сейчас в Черном море остаются два российских надводных ракетоносителя, общий залп которых составляет до 16 ракет.
Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.
По ее словам, от отчаяния Россия может начать применять стратегический запас, поскольку враг в отчаянии и может “переступить красную черту”.
— 16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать, — пояснила она.
Недавно Гуменюк сообщала, что после взрывов в Казачьей бухте в Севастополе россияне начали маневрировать в Черном море, почти не заходя в те бухты, которые когда-то называли “родной гаванью”.