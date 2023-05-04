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Марта Бондаренко, редактор ленты

Стратегическая инициатива перешла к Украине: эксперт о пожарах на нефтебазах РФ

пожежа в Ставрополі

Военный аналитик, полковник Петр Черник заявил, что пожары на российских нефтебазах будут иметь определенное влияние на снабжение оккупационных войск в Украине.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

Он отметил, что основной целью оккупантов является выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Враг там продолжает сражаться и за 10 месяцев продвинулся разве что на 30 км. При этом как минимум вдвое уменьшилось количество среднесуточных атак по сравнению с мартом.

По словам Петра Черника, чтобы изменить ход боев на Донбассе, Украине нужно дальнобойное оружие и самолеты.

Полковник уверен, что в цикле весна-осень Украина продолжит освобождать свои территории.

Что касается ежедневных пожаров на нефтяных базах, на складах с горюче-смазочными материалами на территории РФ, то, по мнению Петра Черника, все это будет иметь влияние на ход боев. Однако не быстрыми темпами.

— Нужна массированная рельсовая война, скажем образца 1943 года, которую устроил Советский Союз. Тогда пустили под откос более 3600 эшелонов, что поспособствовало разгрому нацистов на Курской дуге, — заявил полковник.

Он отметил, что теперь рефлексия войны вернулась на территорию России, ведь еще год назад россияне думали, что это невозможно.

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пожежа в Ставрополі

Однако Петр Черник призывает не недооценивать Россию, потому что это все же огромная нефтяная держава и вполне вероятно, что россияне смогут очень быстро перестроить поставки горюче-смазочных материалов на фронт.

— Они (оккупанты — Ред.) будут перестраивать логистические цепочки, не такими быстрыми темпами, как бы они хотели. Общий вывод — стратегическая инициатива перешла в руки украинцев. Однако не надо путать с переломом — до него еще должно пройти некоторое время, — отметил полковник Петр Черник.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. А в Воронежской области якобы сбили дрон, который упал на территорию воинской части 45117 в городе Бутурлиновка.

Фото: МЧС РФ

Война в Украине, Пожар, Россия
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