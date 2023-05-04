Стратегическая инициатива перешла к Украине: эксперт о пожарах на нефтебазах РФ

Военный аналитик, полковник Петр Черник заявил, что пожары на российских нефтебазах будут иметь определенное влияние на снабжение оккупационных войск в Украине.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

Он отметил, что основной целью оккупантов является выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Враг там продолжает сражаться и за 10 месяцев продвинулся разве что на 30 км. При этом как минимум вдвое уменьшилось количество среднесуточных атак по сравнению с мартом.

По словам Петра Черника, чтобы изменить ход боев на Донбассе, Украине нужно дальнобойное оружие и самолеты.

Полковник уверен, что в цикле весна-осень Украина продолжит освобождать свои территории.

Что касается ежедневных пожаров на нефтяных базах, на складах с горюче-смазочными материалами на территории РФ, то, по мнению Петра Черника, все это будет иметь влияние на ход боев. Однако не быстрыми темпами.

— Нужна массированная рельсовая война, скажем образца 1943 года, которую устроил Советский Союз. Тогда пустили под откос более 3600 эшелонов, что поспособствовало разгрому нацистов на Курской дуге, — заявил полковник.

Он отметил, что теперь рефлексия войны вернулась на территорию России, ведь еще год назад россияне думали, что это невозможно.

Однако Петр Черник призывает не недооценивать Россию, потому что это все же огромная нефтяная держава и вполне вероятно, что россияне смогут очень быстро перестроить поставки горюче-смазочных материалов на фронт.

— Они (оккупанты — Ред.) будут перестраивать логистические цепочки, не такими быстрыми темпами, как бы они хотели. Общий вывод — стратегическая инициатива перешла в руки украинцев. Однако не надо путать с переломом — до него еще должно пройти некоторое время, — отметил полковник Петр Черник.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. А в Воронежской области якобы сбили дрон, который упал на территорию воинской части 45117 в городе Бутурлиновка.

Фото: МЧС РФ

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