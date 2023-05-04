У РФ сегодня цель взять Бахмут, просто чтобы не выглядеть позорищем на весь мир — Череватый

Российские регулярные войска и наемники потеряли немало техники при попытке взять Бахмут, но все еще имеют резервы для восстановления.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Он напомнил, что Бахмут остается главной целью врага и местом сосредоточения всех атакующих усилий РФ.

— За эти сутки 19 раз он (враг, — Ред.) атаковал наши позиции на этом направлении. 229 раз обстрелял различными системами и калибрами ствольной и реактивной артиллерии, два авианалета совершил. Зато мы уничтожили во время отражения этих атак 133 оккупанта, 176 получили ранения. Также было уничтожено ЗРК Панцирь, три станции РЭБ, две САУ врага, две гаубицы, полевую машину пехоты и восемь полевых складов БК, — сообщил он.

Сергей Череватый добавил, что, несмотря на большие потери оккупантов, Россия все же имеет ресурсы для пополнения своих сил.

По его словам, российские войска используют устаревшую технику, такую как БМП-1, БТР-60, танки Т-62.

— Наш год борьбы и уничтожения техники врага сказывается на боевом потенциале. Впрочем в количественном измерении, хотя и несколько устаревшую, но он все еще имеет технику, — сказал он.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ добавил, что для попыток захватить Бахмут до 9 мая враг пытается продвигаться, но город держится украинскими войсками 9 месяцев.

— У них это просто цель — взять Бахмут. Неизвестно для чего, неизвестно, как дальше развивать этот успех. Просто взять, чтобы не выглядеть позорищем на весь мир, — сказал Череватый.

Отдельно Сергей Череватый рассказал, что на Лиманском и Купянском направлении в боевых действиях участвует не ЧВК Вагнера, а регулярное войско РФ, поэтому они действуют более осторожно, сосредотачиваются на авианалетах и артиллерийских обстрелах.

Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

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