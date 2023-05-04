Оторвало полруки, 3 месяца полежал – и на фронт: оккупантов отказываются комиссовать после ранения

Жена военнослужащего в очередном аудиоперехвате рассказывает о разных случаях с ранениями на войне и ситуации, при которых солдат без конечностей отказывают комиссовать и из больницы возвращают обратно на службу в части.

— Осколок в каску же попал. Там ухо, по-моему, ну, короче ,Серегу контузило. У него контузия теперь. Да и Люда говорит, на правой ноге, по-моему, три пальца он не чувствует, плохо работают… и понимаешь, второй раз это. Он 3 месяца полежал, ну представь — оторвало полруки, но его не комиссовали, назад в часть вернули, — говорит женщина.

К слову, украинские спецслужбы создали портрет среднестатистического российского оккупанта, проанализировав его возраст, регион проживания, образование, социальный статус и тому подобное.

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