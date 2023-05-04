Ночью Одессу атаковали дронами с сакральными надписями — в ОК Юг рассказали детали

4 мая войска РФ с направления Азовского моря атаковали Юг Украины беспилотниками.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

— С направления Азовского моря по нашей зоне ответственности было запущено 15 дронов-камикадзе типа Шахед 131-136, 12 воздушных целей было уничтожено силами ПВО и мобильных огневых групп, — сказала она.

Гуменюк отметила, что в результате атаки есть три попадания в общежития одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован, люди не пострадали.

По словам представительницы ОК Юг, на беспилотниках, которые попали, маркерами с использованием соответствующей символики было сакрально написано: За Москву и За Кремль.

Ночью 4 мая украинские защитники уничтожили 18 из 24 ударных дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.

Фото: ОК Юг

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