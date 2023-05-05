Из-за комендантского часа и теракта РФ: из Херсона в Одессу увеличился поток переселенцев

В Одессу приезжают эвакуационные автобусы из Херсона. Людей, которые эвакуируются, стало больше из-за последнего теракта и двухдневного комендантского часа.

Об этом сообщает журналист Фактов ICTV Александра Ченкова.

При этом в день прибывает до 100 человек, большинство – семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.

В Одессе людей встречают волонтеры, им готовы предоставить жилье, гуманитарную, юридическую и финансовую помощь. Также с людьми общаются психологи.

Эвакуацию организовывает Херсонская военная областная администрация. Людей вывозят из города из-за двухдневного комендантского часа, который будет объявлен в эти выходные. Впрочем, некоторые херсонцы сами решили эвакуироваться после последнего масштабного обстрела города 3 мая.

В ближайшие дни в Одессе ожидают принять еще до 300 херсонцев.

Напомним, что РФ в течение 3 мая совершила массированный обстрел Херсона, в результате чего погибли 23 человека.

Отметим, что в эти выходные в Херсоне комендантский час продлится 58 часов подряд.

Фото: скрин с видео Факты ICTV/Александра Ченкова

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