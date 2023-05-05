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Валентина Чорна, редактор ленты

Фрэнсис Фукуяма и Пол Нерс стали новыми послами United24

Френсіс Фукуяма, Пол Нерс

Американский философ Фрэнсис Фукуяма стал амбассадором фандрайзинговой программы United24.

Он будет собирать средства на гуманитарное разминирование территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— 170 тыс. кв. км загрязнены минами и снарядами, которые не разорвались. Не все страны в мире имеют такую площадь, которую мы должны сделать безопасной, — сказал Зеленский на саммите United24.

Еще одним новым направлением работы платформы станет Наука и образование, послом выступит лауреат Нобелевской премии Пол Нерс.

— Со времен Второй мировой войны Европа не видела такого варварского уничтожения инфраструктуры образования. Сотни школ, десятки университетов в руинах. Эти российские удары не случайны, — сказал президент.

Зеленский напомнил, что в первый год платформа United24 сосредоточилась на трех направлениях — оборона и разминирование, медицина и восстановление государства.

По словам президента, работа платформы доказала, что “глобальный фандрайзинг в сфере обороны реальный”.

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Фрэнсис Фукуяма и Пол Нерс стали новыми послами United24

Война в Украине, Владимир Зеленский
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