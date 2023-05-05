Фрэнсис Фукуяма и Пол Нерс стали новыми послами United24

Американский философ Фрэнсис Фукуяма стал амбассадором фандрайзинговой программы United24.

Он будет собирать средства на гуманитарное разминирование территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— 170 тыс. кв. км загрязнены минами и снарядами, которые не разорвались. Не все страны в мире имеют такую площадь, которую мы должны сделать безопасной, — сказал Зеленский на саммите United24.

Еще одним новым направлением работы платформы станет Наука и образование, послом выступит лауреат Нобелевской премии Пол Нерс.

— Со времен Второй мировой войны Европа не видела такого варварского уничтожения инфраструктуры образования. Сотни школ, десятки университетов в руинах. Эти российские удары не случайны, — сказал президент.

Зеленский напомнил, что в первый год платформа United24 сосредоточилась на трех направлениях — оборона и разминирование, медицина и восстановление государства.

По словам президента, работа платформы доказала, что “глобальный фандрайзинг в сфере обороны реальный”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.