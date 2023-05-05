Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Громко под вечер: в Запорожье раздаются взрывы
В Запорожской области раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога.
Об этом пишут СМИ. Ожидаем официальную информацию.
Есть ли разрушения и пострадавшие, пока неизвестно.
Напомним, что ночью 3 мая российские войска нанесли два удара по гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате обстрела один дом был разрушен, еще почти 40 остались без окон.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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