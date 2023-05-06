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Илья Нежигай, редактор ленты

Маляр: в ВСУ служит 42 тыс. женщин, из них 5 тыс. — на передовой

Маляр: в ВСУ служит 42 тыс. женщин, из них 5 тыс. — на передовой

В Вооруженных силах Украины служит 42 тыс. женщин, 5 тыс. из которых — на передовой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она продемонстрировала фотографии команды советников по гендерным вопросам ВСУ.

— О них не пишут и не снимают сюжеты. Между тем они работают в войсках. Ежедневно делают свою важную работу. Занимаются обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии, — написала заместитель министра.

Маляр говорит, что полномасштабное вторжение России поставило команду по гендерным вопросам ВСУ перед новыми вызовами.

По данным заместителя министра обороны, сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают 42 тыс. женщин-военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами — 60 тыс.

— Из них 5 тыс. на передовой. К сожалению, 107 женщин погибло и есть раненые. Украинские женщины в строю, защищают государство так же, как и мужчины, — написала она.

Она отметила, что равенство — это не только о женщинах, поскольку сегодня есть мужчины, которые по решению суда единолично воспитывают детей, хотя вместе с тем подлежат мобилизации.

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Ганна Маляр

Фото: Анна Маляр

Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Гендерное равенство, Жінка-солдат
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